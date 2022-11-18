Україна

Функціонер повідомив, що призупинив своє членство у комітеті.

Напередодні новообраний член Національного олімпійського комітету Андрій Шевченко повідомив, що залишає свою посаду через вступ туди "не того складу".

У свою чергу Роман Зозуля дуже жорстко розкритикував нового президента НОК за обраних членів комітету.

Президент УАФ Андрій Павелко також повідомив у своєму Facebook, що призупиняє своє членство у Комітеті.

"Підсумки вчорашньої ХХХVIІ Генеральної асамблеї НОК України викликали величезний резонанс у суспільстві. Що абсолютно закономірно, зважаючи на обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ.

В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповувань. Я особисто голосував проти відповідних рішень. А тому, як учасник Асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено.

Тисячі наших воїнів не для того жертвують своїми життями, щоб скандальні друзі росії продовжували тут лобіювати свої та нашого ворога інтереси. Слава Україні!", — написав функціонер.