Україна

Фахівець оцінив поєдинок проти команди ван Леувена.

Головний тренер Олександрії Юрій Гура висловився щодо поразки у матчі 14 туру УПЛ луганській Зорі — 1:4.

"Було два різних тайми. У першому таймы була боротьба, рівна гра. У другому таймі ми припустилися помилок, пішов розлад.

Пропустили один гол, потім другий... Тяжко, коли допускаються такі помилки. Дійшло до розгрому, тяжко. Помилки були у розрізних передачах. Перший, другий раз.

На це ми робили акцент у перерві. Але так сталося", — сказав Гура в післяматчевому коментарі прес-службі клубу.

Відео забитих голів та огляд поєдинку між Зорею та Олександрією доступно в нас на сайті.