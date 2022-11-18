Україна

Команда ван Леувена провела яскравий другий тайм.

У рамках 14 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря на Стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського дуже впевнено переграла Олександрію із рахунком 4:1.

Після досить рівного першого тайму, протягом 13 хвилин з 62 по 75 команда Патріка ван Леувена забила чотири голи у ворота Олега Білика. Авторами їх стали Богдан Бутко (2), Сергій Булеца та Денис Антюх. Пропустивши четвертий, Олександрія одразу відіграла один завдяки точному удару зі штрафного від Рибалки.

До вашої уваги відео голів та огляд гри:

Зоря — Олександрія 4:1

Голи: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх 78 — Рибалка, 78



Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Бутко — Бражко — Кирюханцев (Вантух, 66), Чурко (Кисіль, 90+1), Булеца (Алефіренко, 81), Антюх (Нагнойний, 81) — Мишньов (Русин, 67).



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко (Дячук, 85), Цуріков — Демченко, Рибалка, Дришлюк (Волошин, 69) — Костишин (Ковалець, 80), Кожушко (Шулянський, 79), Третьяков (Копина, 80).



Попередження: Бражко, Кирюханцев, Батагов — Дячук.