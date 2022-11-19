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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар.

Дніпровський Дніпро-1 та донецький Шахтар зіграють у центральному матчі всього першого кола української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після нічиєї проти полтавської Ворскли (1:1), залучив до стартового складу Бузанелло до лівого флангу захисту, тоді як Бабенко зіграє в опорній зоні, а Гуцуляк та Амаш складуть фланги атаки.

Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти луганської Зорі, вирішив використати з перших хвилин Назарину в парі опорників зі Степаненком, тоді як Сікан розташується на вістрі атаки.

Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Амаш — Довбик.

Запасні: Юрчук, Логінов, Когут, Танчик, Назаренко, Кононов, Гомес, Балулі.



Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко, Назарина — Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицький, Криськів, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козік, Петряк.



Гра Дніпро-1 — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.