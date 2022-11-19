Україна
19 листопада 2022, 14:55
Дніпро-1 підтвердив заявку на чемпіонство УПЛ перемогою над Шахтарем
Команда Олександра Кучера здійснила камбек за ходом гри.
Дніпро-1 — Шахтар, фото СК Дніпро-1
19 листопада 2022, 14:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Шахтар 2:1
Голи: Піхальонок, 21, Довбик, 53 — Мудрик, 17
Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський (Когут, 85) — Гуцуляк (Назаренко, 72), Піхальонок, Амаш — Довбик.
Шахтар: Трубін — Бондар, Кривцов (Тейлор, 35), Матвієнко, Михайліченко — Степаненко (Петряк, 79), Назарина (Криськів, 62) — Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан (Траоре, 63).
Попередження: Сарапій, Довбик — Бондар, Мудрик