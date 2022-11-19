Україна

Футболісти залишили усі сили на полі, проте у роздягальні було голосно.

Перемога у 14 турі УПЛ Дніпра-1 над Шахтарем не стала сенсацією, але результат доволі несподіваний.

Три бали дніпрянам принесли точні удари від Артема Довбика та Олександра Пихальонка.

Футболісти команди Олександра Кучера віддали усі сили на полі, але у роздягальні знайшли їх, щоб порадіти порадіти перемозі.

Лунали знайомі українському фанату фрази. Наприклад "Хто ми? Дніпро, Дніпро, Дніпро"...

Після 14 туру Дніпро-1, який ще має матч у запасі, впевнено йде на першій сходинці із 35 заліковими балами.