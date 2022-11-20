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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та харківський Металіст.

Закарпатський Минай та харківський Металіст матчем на Минай-Арені відкриють недільну програму чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), залучив до стартового складу Трубочкіна до правого флангу захисту, тоді як Вишневський очолить атаку.

Олег Ратій, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:1), використав із перших хвилин Клименчука в центрі захисту, Каплієнко розташується ліворуч від нього, а Коркішко, Ралюченко та Багачанський утворять трикутник у центрі поля.

Минай: Бандура — Трубочкін, Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Байдал, Паламар, Касімов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Голуб, Рогозинський.



Металіст: Костик — Романюк, Мизюк, Клименчук, Каплієнко — Коркішко, Ралюченко, Багачанський — Підлепенець, Прядун, Картушов.

Запасні: Рибка, Зновенко, Панасенко, Рязанцев, Порох, Шопін, Піко, Демченко, Шамич, Книш.



Гра Минай — Металіст почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.