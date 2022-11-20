Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 20 листопада 2022, 12:00.
Минай — Металіст, УПЛ
20 листопада 2022, 17:04
У рамках 14 туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Олег Вишневський, який реалізував свій момент на 86-й хвилині.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Металіст в 14 турі УПЛ-2022/23:
Минай — Металіст 1:0
Гол: Вишневський, 86
Минай: Бандура — Трубочкін (Рогозинський, 90+2), Горін, Нємчанінов, Дмитрук — Вітенчук — Воробчак (Касімов, 90+3), Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський (Байдал, 87).
Металіст: Костик — Романюк (Шамич, 58), Мизюк, Клименчук, Каплієнко — Коркішко (Книш, 19), Ралюченко, Багачанський (Панасенко, 58) — Підлепенець, Прядун, Картушов (Демченко, 84).
Попередження: Трубочкін — Романюк, Клименчук, Ралюченко, Шамич.