Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу 14 туру чемпіонату України 20 листопада 2022, 14:00.

У рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги Кривбас зазнав поразки від Металіста 1925.

Підопічні Едмара та Олега Голодюка відправили у ворота криворізького клубу два м'ячі, чого виявилося більш ніж достатньо для перемоги в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Металіст 1925 в 14 турі УПЛ-2022/23:

Кривбас — Металіст 1925 0:2

Голи: Дебелко, 8 (авт.), Борячук, 44



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Вернидуб, Дібанго (Стецьков, 46) — Капіч (Татарков, 46), Банада — Задерака (Микитишин, 60), Хомченовський, Волошин (Устименко, 73) — Дебелко (Хобленко, 59).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Вачіберадзе — Русин (Дмитренко, 78), Габелок, Кравченко (Ткачук, 90), Ременюк — Борячук (Чирук, 67).



Попередження: Якімець — Габелок