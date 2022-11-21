Україна

Друге місце посів вінгер Кривбасу.

Проект "Золотий талант" склав рейтинг найкращих молодих українських гравців за підсумками жовтня 2022 року. Мова про футболістів, які народилися не пізніше 2003 року.

Перше місце у списку посів захисник Руха Марко Сапуга, друге — вінгер Кривбаса Назар Волошин, який перебуває в оренді з Динамо. Замикає топ-3 ще один "рухівець" Віталій Роман, який також грає на позиції крайнього захисника.

До списку також потрапив форвард молодіжної команди Зорі Матвій Пономаренко (який регулярно забиває багато м'ячів за збірну U-17), захисник Інгульця Артем Смоляков, оборонець Металіста 1925 Дмитро Капінус та інші надії українського футболу.