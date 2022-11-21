Друге місце посів вінгер Кривбасу.
Марко Сапуга, ФК Рух Львів
21 листопада 2022, 12:05
Проект "Золотий талант" склав рейтинг найкращих молодих українських гравців за підсумками жовтня 2022 року. Мова про футболістів, які народилися не пізніше 2003 року.
Перше місце у списку посів захисник Руха Марко Сапуга, друге — вінгер Кривбаса Назар Волошин, який перебуває в оренді з Динамо. Замикає топ-3 ще один "рухівець" Віталій Роман, який також грає на позиції крайнього захисника.
До списку також потрапив форвард молодіжної команди Зорі Матвій Пономаренко (який регулярно забиває багато м'ячів за збірну U-17), захисник Інгульця Артем Смоляков, оборонець Металіста 1925 Дмитро Капінус та інші надії українського футболу.