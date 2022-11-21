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Інгулець — Львів 1:0
Гол: Марусич, 45

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов (Поспєлов, 46), Ковальов, Смоляков — Кухарук (Головкін, 89), Кучеренко — Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90), Запорожець, Клименко — Сітало (Одарюк, 85).

Львів: Ільющенков — Грисьо, Никитюк, Вовкун (Шишка, 52), Сімінін (Муравський, 53), Полегенько (Крушинський, 53) — Мильченко, Васильєв, Бойко (Ременяк, 67) — Нич, Бугай.

Попередження: Клименко, Марусич — Грисьо, Васильєв, Крушинський

На 84-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Львів) (друге попередження). 