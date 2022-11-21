Україна
21 листопада 2022, 13:58
Інгулець мінімально переграв Львів
Колектив Младена Бартуловича набрав непоганий темп під керівництвом нового головного тренера.
Інгулець — Львів, фото УПЛ
21 листопада 2022, 13:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Львів 1:0
Гол: Марусич, 45
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов (Поспєлов, 46), Ковальов, Смоляков — Кухарук (Головкін, 89), Кучеренко — Козак (Марусич, 20, Коробенко, 90), Запорожець, Клименко — Сітало (Одарюк, 85).
Львів: Ільющенков — Грисьо, Никитюк, Вовкун (Шишка, 52), Сімінін (Муравський, 53), Полегенько (Крушинський, 53) — Мильченко, Васильєв, Бойко (Ременяк, 67) — Нич, Бугай.
Попередження: Клименко, Марусич — Грисьо, Васильєв, Крушинський
На 84-й хвилині був вилучений Максим Грисьо (Львів) (друге попередження).