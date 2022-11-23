Україна

Клуб не згоден з рішеннями арбітрів матчу.

Донецький Шахтар у Львові зумів переграти полтавську Ворсклу у рамках УПЛ з рахунком 3:2.

Після поєдинку в тренерського штабу полтавців були запитання до арбітрів матчу, яки двічі вказували на 11-метрів у їх ворота.

Один з пенальті "гірники" не реалізували, проте вирішальний гол був забитий Мудриком з 11-метрів.

Ворскла по закінченню матчу зробила на офіційному сайті заяву:

"Тепер зрозуміло, нащо Шахтарю VAR. Гра з захоплюючим сюжетом, у якій ворскляни точно заслужили поповнити свій очковий доробок, та, здається у справу втрутилася "третя сила"...

Той хто, попри "блекаут", таки зміг переглянути цей мега-цікавий матч, точно зрозуміє, про що мова...", — пишеться там.