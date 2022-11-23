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Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату України 23 листопада 2022, 14:00.

У рамках 15 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув непросту перемогу над полтавською Ворсклою.

Команди продемонстрували результативний футбол, особливо у другому таймі, тоді як автором переможного для "гірників" голу на 86-й хвилині став Михайло Мудрик, який і встановив підсумковий рахунок 3:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Ворскла в 15 турі УПЛ-2022/23:

Шахтар - Ворскла 3:2

Голи: Судаков, 27, Криськів, 47, Мудрик, 86 — Сефері, 62, Челядін, 75

На 46 хвилині Лассіна Траоре не забив пенальті (воротар)

Шахтар: Трубін — Бондар, Михайличенко, Матвієнко, Тейлор — Степаненко, Судаков (Назарина, 90), Мудрик (Петряк, 90+3), Криськів, Очоретько (Бондаренко, 74) — Траоре (Сікан, 74).

Ворскла: Різник — Бацула (Олійник, 78), Філіпе, Пердута, Зайков — Павлюк, Челядін, Юрченко (Толі, 89), Кравець — Сефері, Степанюк.

Попередження: Судаков, Траоре, Челядін, Пердута, Різник.