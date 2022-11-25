Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу 15 туру чемпіонату України 25 листопада 2022, 13:00.

У рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець зіграв унічию з харківським Металістом.

Протягом матчу команди не реалізували свої моменти, тож у підсумку нулі так і залишились на табло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Ворскла в 15 турі УПЛ-2022/23:

Чорноморець – Металіст 0:0

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря, Владислав Наумець (Зігей Бадібанга 72), Сергій Кравченко, Дмитро Юсов (Максим Войтіховський 46), Максим Брагару, Володимир Салюк (Орест Кузик 78), Сергій Політило, Кевін Кубемба (Олександр Гладкий 46)

Металіст: Орест Костик, Олександр Мізюк, Сергій Панасенко (Максим Багачанський 67), Максим Прядун (Євген Рязанцев 40), Єгор Картушов (Данило Кайдалов 82), Євген Підлепенець, Єгор Демченко (Андрій Ралюченко 67), Єгор Клименчук, Олександр Каплієнко, Володимир Шопін, В'ячеслав Танковський

Попередження: Салюк — Демченко, Кайдалов