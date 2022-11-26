Україна

Гра проходить у Петровому.

На суботу, 26 листопада, заплановано 2 матчі УПЛ — Інгулець приймає Верес, а Динамо у столиці зустрінеться з Металістом 1925.

Перший поєдинок, який розпочався о 13:00, ще до стартового свистка Дмитра Кривушкіна отримав присмак скандалу. У своєму Інстаграмі рівненці опублікували відео, яке наочно демонструє жахливий стан газон на арені у Петровому.

Що цікаво, гості сприйняли ситуацію з гумором і описали її піснями та віршами.