Поєдинок розпочнеться о 13:00.
Гравці Вереса, фото ФК Верес Рівне
26 листопада 2022, 12:38
Суботня програма 15 туру чемпіонату України розпочнеться з матчу між Інгульцем і Вересом.
Стартовий свисток головного арбітр зустрічі Дмитра Кривушкіна пролунає у Петровому о 13:00.
Вже стали відомі стартові склади команд:
Інгулець: Паламарчук — Запорожець, Клименко, Марусич, Сітало, Кучеренко, Смоляков, Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Кухарук
Запасні: Кучер, А. Блізніченко, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Павлов, Саків, Резепов
В.о. головного тренера: Младен Бартулович
Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Лебеденко, Кучеров, Шарай, Дахновський, Г. Пасіч, Гайдучик
Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Кльоц, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим
Головний тренер: Юрій Вірт
Нагадаємо, у середу Шахтар обіграв Ворсклу, а у п'ятницю Чорноморець і Металіст не забили жодного голу.