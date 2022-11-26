Україна

Поєдинок розпочнеться о 13:00.

Суботня програма 15 туру чемпіонату України розпочнеться з матчу між Інгульцем і Вересом.

Стартовий свисток головного арбітр зустрічі Дмитра Кривушкіна пролунає у Петровому о 13:00.

Вже стали відомі стартові склади команд:

Інгулець: Паламарчук — Запорожець, Клименко, Марусич, Сітало, Кучеренко, Смоляков, Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Кухарук

Запасні: Кучер, А. Блізніченко, В. Блізніченко, Коробенко, Одарюк, Ченбай, Головкін, Сидоренко, Павлов, Саків, Резепов

В.о. головного тренера: Младен Бартулович

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Лебеденко, Кучеров, Шарай, Дахновський, Г. Пасіч, Гайдучик

Запасні: Ющишин, Шестаков, Курко, Квасний, Кльоц, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим

Головний тренер: Юрій Вірт

Нагадаємо, у середу Шахтар обіграв Ворсклу, а у п'ятницю Чорноморець і Металіст не забили жодного голу.