Україна

Петровці йдуть у відпустку у хорошому настрої.

У стартовому матчі суботньої програми 15 туру УПЛ Інгулець здобув мінімальну перемогу над Вересом. Переможний м'яч на початку зустрічі забив Артем Сітало, який прекрасно розібрався з м'ячем у штрафному майданчику суперників.

Зазначимо, що напередодні гри Верес продемонстрував кадри жахливого поля стадіону Інгулець у Петровому, на якому були змушені грати команди.

Інгулець — Верес — 1:0

Гол: Сітало, 13

Інгулець: Паламарчук — Запорожець, Клименко (Коробенко, 54), Марусич (Одарюк, 64), Сітало (В. Блізніченко, 76), Кучеренко, Смоляков, Нагієв (Сидоренко, 76), Ковальов, Поспєлов, Кухарук (Саків, 76)

Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч, Лебеденко (Курко, 73), Кучеров, В. Шарай, Дахновський (Сергійчук, 79), Г. Пасіч, Гайдучик

Попередження: Кучеренко, 48; Одарюк, 65; Запорожець, 73 — Вовченко, 41; Сергійчук, 81; В. Шарай, 84; Когут, 90+1.

Вилучення: В. Шарай, 85 (друга жовта).

