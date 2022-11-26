Україна

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У рамках 15 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо вдома приймало Металіст 1925 (0:0).

Господарі володіли ініціативою, але забити так і не змогли. Гості відповіли лише одним ударом. Найкращий момент був у Віктора Циганкова, але він не зміг реалізувати пенальті.

До вашої уваги огляд гри:

Динамо — Металіст 1925 — 0:0

Динамо: Нещерет — Караваєв (Перріс, 82), Попов, Забарний, Вівчаренко (Дубінчак, 62) — Сидорчук, Лонвейк (Шепелєв, 62) — Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Бесєдін, 46)

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Вачіберадзе (Мартинюк, 57), Габелок, Кравченко (Шершень, 84) — Русин, Борячук (Чирук, 75), Ременюк

Попередження: Караваєв, 54; Бесєдін, 90+1; Буяльський, 90+2 — Капінус, 71.

На 44 хвилині Віктор Циганков не реалізував пенальті (сейв воротаря).