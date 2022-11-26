Україна

Харків'яни втримали нічию.

У матчі 15 туру УПЛ київське Динамо на власному полі приймало Металіст 1925.

Попри територіальну та ігрову перевагу і купу моментів підопічні Мірчі Луческу так і не змогли вразити ворота команди Едмара і Голодюка. Найкращий шанс на гол мав Віктор Циганков, який наприкінці першого тайму з пенальті не зумів переграти голкіпера "жовто-синіх" Олега Мозіля.

По перерві прекрасний момент змарнув Володимир Шепелєв — півзахисник Динамо на добиванні не влучив у фактично порожні ворота. До кінця гри кияни не залишали харків'ян у спокої, хоча ті зусиллями Ростислава Русина також могли забивати переможний м'яч.

Нагадаємо, що вже у середу, 30 листопада, кияни зіграють з іншим харківським клубом — Металістом. Початок зустрічі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського — о 14:00. У свою чергу Металіст 1925 після поєдинку з киянами пішов у відпустку.

Динамо — Металіст 1925 — 0:0

Динамо: Нещерет — Караваєв (Перріс, 82), Попов, Забарний, Вівчаренко (Дубінчак, 62) — Сидорчук, Лонвейк (Шепелєв, 62) — Циганков, Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Бесєдін, 46)

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Вачіберадзе (Мартинюк, 57), Габелок, Кравченко (Шершень, 84) — Русин, Борячук (Чирук, 75), Ременюк

Попередження: Караваєв, 54; Бесєдін, 90+1; Буяльський, 90+2 — Капінус, 71.

На 44 хвилині Віктор Циганков не реалізував пенальті (сейв воротаря).