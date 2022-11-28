Україна

Лідер чемпіонату припустився осічки.

У рамках п'ятнадцятого туру чемпіонату України Кривбас на своєму полі приймав Дніпро-1.

Починалося все для гостей чудово: голом відзначився Довбик із пенальті на 22-й хвилині гри. Проте вже через п'ять хвилин Волошин зрівняв рахунок у матчі – 1:1.

На 73-й хвилині гри Дебелко з передачі Банади вивів Кривбас уперед і одночасно поставивши крапку у поєдинку – 2:1.

Дніпро-1 продовжує залишатися лідером УПЛ, проте тепер Шахтар має можливість скоротити розрив.

Завдяки цій перемозі Кривбас піднявся на одинадцяте місце у турнірній таблиці.

Кривбас - Дніпро-1 2:1

Голи: Волошин, 27, Дебелко, 73 – Довбик, 22 (з пенальті).

Кривбас: Сарнавський – Дібанго, В.Вернидуб, Стецьков, Понєдєльнік – Капіч, Банада – Микитишин (Задерака, 66), Татарков (Хомченовський, 76), Волошин (Якімець, 84) — Дебелко.

Дніпро-1: Макс Валеф – Адамюк (Когут, 63), Сваток, Сарапій, Габріель Гомес — Бабенко, Рубчинський (Назаренко, 63) – Гуцуляк (Кононов, 80), Піхальонок (Логінов, 90), Танчик – Довбик.

Попередження: Капич, Банада, Понєдєльнік — Гуцуляк.