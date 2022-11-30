У перенесеному матчі 8 туру УПЛ Динамо в Києві на стадіоні імені Лобановського прийматиме Металіст. Стали відомі стартові склади команд.

Динамо Київ: БущанКендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко — Сидорчук, Шепелєв — Циганков, Лонвейк, Буяльський — Ванат.

Запасні: Нещерет, Дубінчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Караваєв, Тимчик, Андрієвський, Кабаєв, Перріс, Кулач, Бєсєдін.

Металіст: Костик — Клименчук, Мизюк, Порох, Каплієнко — Демченко — Багачанський, Танковський, Рязанцев, Картушов — Прядун.

Запасні: Рибка, Шопін, Ралюченко, Чідомере, Демченко, Панасенко, Синчук, Підлепенець, Романюк, Коркішко, Зновенко.

Стартовий свисток пролунає о 14:00. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію матчу.