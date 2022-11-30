ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

У третьому турі чемпіонату світу-2022 у Катарі відбудуться чотири поєдинки. Два матчі пройдуть о 17:00, ще два — о 21:00.

Австралія — Данія

30 листопада, 17:00

Після двох турів у Данії одне очко, Австралія має три бали, тому для виходу в плей-оф Еріксену і компанії необхідна лише перемога. Але для перемоги потрібно забивати голи, а з цим у данців великі проблеми: після двох матчів лише один забитий м'яч.

Австралія здивувала, взявши три очки в поєдинку проти Тунісу завдяки голу Дюка. У першому турі австралійці без шансів програли фавориту групи Франції — 1:4.

Туніс — Франція

30 листопада, 17:00

Французи вже гарантували собі перше місце в групі, якщо, звісно, вони не програють Тунісу, а Австралія не розгромить Данію з непристойним рахунком. Такі перспективи здаються вже аж занадто фантастичними. Нагадаємо, що на ЧС за рівності очок місця в групі визначаються за рахунок більшої різниці забитих і пропущених.

В третьому турі Дешам має змогу поекспериментувати зі складом, давши можливість зіграти резерву і водночас дати перепочинок лідерам.

Польща — Аргентина

30 листопада, 21:00

Неймовірна вивіска — Левандовські проти Мессі. Лідери групи зустрічатимуться в вирішальному турі. Обидві команди гратимуть на перемогу, адже навіть нічия може коштувати місця в плей-оф, якщо в паралельному матчі Саудівська Аравія здолає Мексику.

В минулому турі Аргентина вигризла перемогу у Мексики завдяки голу та асисту Мессі, а Левандовські забив перший гол на чемпіонатах світу. Саме ці дві легенди своїх збірних можуть вирішити долю розподілу місць в групі.

До речі, компанія GG.bet вважає, що Аргентина переможе. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.5, а перемога поляків – 7.95.

Саудівська Аравія — Мексика

30 листопада, 21:00

Ситуація в групі настільки заплутана, що навіть Мексика має шанси на плей-оф. Для цього необхідно перемогти саудитів і сподіватись, що Польща виграє в Аргентини. Не сказати, що даний розвиток подій здається фантастичним. Але для перемоги потрібні забиті голи, а з цим у мексиканців величезні проблеми — нуль забитих. Але ж і грали вони проти Польщі та Аргентини.

Саудівська Аравія неймовірно додала, якщо порівнювати з рівнем футболу 16-річної давнини, коли команда без шансів поступилася Україні на ЧС-2006 (0:4). Зараз саудити — організована і агресивна збірна, яка може огризатися і боляче кусати.

Попри неймовірну гру Саудівської Аравії на цьому чемпіонаті, саме мексиканців компанія GG.bet вважає фаворитом зустрічі.