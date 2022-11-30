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Керманич Динамо висловився про перемогу над Металістом в матчі УПЛ.

У перенесеному матчі 8 туру УПЛ Динамо в Києві на стадіоні імені Лобановського не зустріло супротиву з боку Металіста (3:0).

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився емоціями від результату цього протистояння.

Про голи після стандартів:

"На перше місце у таких ситуаціях виходить індивідуальна майстерність. Гравець, який виконує стандартне положення, має навісити м’яч по певній траєкторії або розіграти, створивши чисельну перевагу, доставити м’яч до штрафного майданчика. Гравці, які приходять до штрафного майданчика, мають діяти агресивно, замикати цю передачу, впевнено йти на цей м’яч. Це все було обговорено. Не тільки перед цим матчем, але і перед кожним.

Мене хвилюють і атаки, які ми проводимо. Багато м’ячів доводимо до чужого штрафного майданчика, добре розігруємо, але останній пас, останній удар, останнє рішення, яке приймає гравець, частіше за все невірне. Тому все це зупиняється та блокується. У сьогоднішньому матчі все було краще, адже ми забили три м’ячі, але могли і шість, і сім. Ці моменти виникають, але далі заважає чи то неправильне прийняття рішення, чи то відсутність концентрації. Мене хвилює те, що ми не реалізовуємо ці моменти@.

Про відсутність асистента Огнєна Вукоєвича:

"Я думаю під час зимової паузи стане зрозуміло. Огнєн має обговорити все з керівництвом. У нього були проблеми в родині, спершу з мамою, потім з сином, також була національна збірна. Це все разом спричинило його відсутність. Але за час відпустки він поспілкується з керівництвом аби прийти до спільного рішення".

Про підписання габаритного центрфорварда взимку:

- Треба проаналізувати все те, що було зроблено досі, все, над чим треба працювати в подальшому. Зараз буде велика пауза, під час якої треба обговорити всі моменти, пов’язані не лише з цією позицією. Багато моментів треба обговорити. Сподіваюсь на плідну роботу у цей період.

Хотілося б, аби Микола Шапаренко якомога швидше відновився після важкої травми. Його відсутність відчувається, він потрібен команді. Звісно, ми слідкуємо і за тими гравцями, які орендовані іншими командами, аби в будь-який момент ми могли повернути гравця, який може приносити нам користь. Це корисний досвід для молодих гравців, коли вони переходять до інших команд та мають більше час. Таким чином краще видно розвиток гравців.

Наостанок бажаю всім миру та добра. Сподіваюся, ця війна якомога швидше закінчиться", — цитує слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Дивитися відео голів та огляд матчу Динамо Київ — Металіст ви можете на Football.ua.