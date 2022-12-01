Україна

Особа не сплачувала податки на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру представнику збірної України з футболу.

Неназвана особа звинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Поки невідомо, йде мова про футболіста, тренера чи іншого представника національної команди. Як повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки України повідомляється наступне:

"Встановлено, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн. Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа – підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн. Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора".

Раніше проблеми із законом з'явились у представників УАФ президента Андрія Павелка та генерального секретаря Юрія Запісоцького. Вони були взяті под варту, але, згодом, вийшли під залог у розмірі 20 мільйонів гривень.