Україна

Портал Transfermarkt оновив трансферну вартість багатьох гравців із української Прем'єр-ліги.

Зміни торкнулися, зокрема, півзахисника Динамо Віктора Циганкова. Він подешевшав на три мільйони євро: з 25 до 22 млн.

У той же час Циганков залишається другим найдорожчим гравцем УПЛ, а на першому рядку розташувався Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що контракт Циганкова з Динамо розрахований до літа 2023 року.

Цього сезону Циганков провів 28 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів і 6 асистів.