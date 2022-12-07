Україна

На рахунку форварда Дніпра-1 11 голів в 15 матчах, три з яких він забив з пенальті.

Перша половина сезону української Прем'єр-ліги-2022/23 офіційно підійшла до свого завершення.

За її підсумками найкращим бомбардиром став нападник Артем Довбик, який захищає кольори Дніпра-1.

25-річний форвард провів 15 матчів у цій кампанії першості України, в яких він забив 11 голів, три з яких – завдяки реалізованим пенальті.

Другий рядок у списку найкращих бомбардирів першої половини сезону УПЛ зайняв атакуючий півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський (10 голів у 15 матчах).

Трійку лідерів замкнув талановитий вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик, який забив 7 м'ячів (два з пенальті) у 12 матчах.

Що стосується четвертого рядка, то його між собою ділять Віктор Циганков із Динамо Київ, Максим Прядун із Металіста та Данило Сікан із Шахтаря. На їхньому рахунку по шість голів.