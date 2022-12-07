Україна

Чорноморець не зміг дотримати перемогу.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував нічию у матчі УПЛ проти Руху (2:2).

"Сьогоднішня гра точно у низці тих матчів, які були виграшними. У нас таких було 5-6 матчів, які були виграні за всіма футбольними складовими. На жаль, так сталося, це удар, але з ним треба впоратися та йти далі. Не думаю, що варто говорити про те, що команда підсіла чи втомилася. У таких ситуаціях так часто буває, мало все бути стратегічно по-іншому. Перший тайм – без запитань, все в наших руках, ми всі контролюємо.

У другому таймі гра змінилася, при цьому і після перерви у нас були моменти, коли потрібно було закрити гру. Ми не змінили стиль гри, але у підсвідомості у гравців сиділо, що при 2:0 можна зіграти акуратніше, без зайвого ризику. Але це не допомагає, як правило.

Потрібно було продовжувати контролювати м’яч, вести гру, створювати гольові моменти. У другому таймі цього було менше у нас. У нас були моменти, щоб забити ще голи. Так, були допущені помилки, після яких нам забили", — сказав Григорчук.

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