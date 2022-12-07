Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 7 грудня 2022, 13:00.

У матчі 14 туру УПЛ, який відбувся на Арені Львів, Рух та Чорноморець поділили очки — 2:2. Одесити вигравали по ходу поєдинку з рахунком 2:0, але не втримали перевагу.

Після цього матчу УПЛ офіційно пішла на зимову перерву. Друга частина сезону розпочнеться у березні.

Дивіться огляд матчу Рух — Чорноморець:

Рух — Чорноморець 2:2

Голи: Рунич, 62, Карабін, 82 – Юсов, 25, 35.

Рух: Ледвій – Роман (Кітела, 90+5), Слюбик, Сапуга, Мисик (Лях, 79) – Підгурський (Холод, 46), Довгий - Соломон (Квасниця, 79), Таллес, Альваренга (Рунич, 54) — Карабін.

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Салюк, Войтіховський, Путря – Бобко (Петько, 81), Політило – Бадібанга, Брагару, Кузик – Юсов (Суханов, 78).

Попередження: Підгурський, Довгий, Слюбик – Брагару, Непогодов.