Україна

Функціонер Шахтаря вважає, що їхню історію з італійським фахівцем ще не завершено.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна поділився думкою про колишнього головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, який нині очолює Брайтон із англійської Прем'єр-ліги.

"Останні дев'ять місяців були нелегкими через війну. Ми так живемо вісім років. Наша сильна сторона — президент, який любить футбол і витрачає багато грошей.

Мені також шкода Роберто Де Дзербі. Це була б надзвичайна подорож, яка, я впевнений, привела б нас до півфіналу Ліги чемпіонів.

Я працював півроку з Де Дзербі. Для мене він номер один. Наша історія не закінчилась. Сьогодні непросто грати в Україні, але ми завжди будемо грати і сподіватися, що війна скоро закінчиться. Україна повинна перемогти росію за підтримки всіх держав", — цитує слова Срни Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, раніше Даріо Срна заявив про те, що у Шахтаря досі не було контактів з жодним клубом щодо трансферу Михайла Мудрика.