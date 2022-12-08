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Дарійо Срна поділився думками стосовно потенційного продажу Михайла Мудрика.

Директор донецького Шахтаря з футболу Даріо Срна прокоментував можливий трансфер вінгера збірної України Михайла Мудрика.

"Мудрик дуже талановитий. У нього чотирирічний контракт із Шахтарем, але досі у нас не було контактів з жодним клубом. Якщо хтось захоче його, то їм доведеться заплатити багато грошей. Він наш діамант", — сказав Срна в інтерв'ю Tuttomercatoweb.

Раніше гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що ціна за Михайла Мудрика набагато більша, ніж оцінюють його на трансферному ринку.