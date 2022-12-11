Україна

Функціонер зрівняв молодого українця з гравцем збірної Англії.

До відчинення зимового трансферного вікна залишились лічені дня. В Україні, безумовно, головною трансферною сагою є можливий трансфер Михайла Мудрика за Шахтаря.

На тлі чуток про його перехід в Арсенал, Реал та інші клуби, директор з футболу Шахтаря Даріо Срна заявив, що за таланта потрібно багато заплатити.

"Той клуб, який хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші — інакше наш президент його не продасть".

Також Срна зрівняв Михайла з півзахисником збірної Англії та Манчестер Сіті Джеком Грілішем.

"Джек Гріліш був проданий за понад 100 мільйонів євро, а рівень Мудрика не нижчий", — додав функціонер.

Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував можливість підписання Мудрика в зимове трансферне вікно.