Функціонер зрівняв молодого українця з гравцем збірної Англії.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
11 грудня 2022, 23:56
До відчинення зимового трансферного вікна залишились лічені дня. В Україні, безумовно, головною трансферною сагою є можливий трансфер Михайла Мудрика за Шахтаря.
На тлі чуток про його перехід в Арсенал, Реал та інші клуби, директор з футболу Шахтаря Даріо Срна заявив, що за таланта потрібно багато заплатити.
"Той клуб, який хоче підписати Мудрика, повинен заплатити великі гроші — інакше наш президент його не продасть".
Також Срна зрівняв Михайла з півзахисником збірної Англії та Манчестер Сіті Джеком Грілішем.
"Джек Гріліш був проданий за понад 100 мільйонів євро, а рівень Мудрика не нижчий", — додав функціонер.
Раніше головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував можливість підписання Мудрика в зимове трансферне вікно.