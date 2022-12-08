Англія

Керманич "канонірів" коротко прокоментував можливе підписання українського таланта.

Талановитий вінгер донецького Шахтаря та національної збірної України Михайло Мудрик привернув увагу низки європейських клубів за підсумками виступів у груповому етапі Ліги чемпіонів-2022/23.

Одним із головних претендентів на 21-річного українця називався лондонський Арсенал, який через агентів оцінював можливість трансферу гравця Шахтаря ще минулого літа.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета коротко прокоментував можливість підписання Мудрика в зимове трансферне вікно.

"Ми намагаємось", — цитує слова іспанського фахівця football.london.

Нагадаємо, що раніше, за даними Transfermarkt, Михайло Мудрик подорожчав до 40 мільйонів євро і став найдорожчим футболістом в історії УПЛ.

Шахтар оцінює свого талановитого вінгера у 100 мільйонів євро, тоді як Арсенал прагне посилити атакувальну лінію через нещодавню травму Габріела Жезуса з метою подальшої боротьби за чемпіонський титул АПЛ.