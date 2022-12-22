Україна

Фахівець буде працювати як мінімум до кінця молодіжного Євро.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань продовжив контракт із УАФ, повідомляє прес-служба організації.

Він буде працювати із командою як мінімум до кінця молодіжного Євро-2023. У випадку, якщо команда виступить на хорошому рівні, у контракті із Ротанем є опція продовження до завершення Олімпіади 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно Руслан Ротань став новим головним тренером Олександрії.

Також повідомляється, що пролонгована угода із головним тренером збірної України U-19 Сергієм Нагорняком.

Контракт досвідченого фахівця розрахований до 31 липня 2023 року.