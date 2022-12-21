Україна

На своєму новому місці Ротань змінив Юрія Гуру.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Руслан Ротань.

Деталі та терміни угоди з 41-річним фахівцем не розголошуються.

"Мені дуже приємно приєднатися до сім’ї футбольного клубу Олександрія. Ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, щоб олександрійські уболівальники були задоволені й грою, і результатом.

Ми дуже розраховуємо на хлопців, на те, що вони нам в цьому допоможуть і ми спільно будемо радувати шанувальників футболу", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

З 1 листопада 2018 року Ротань очолював молодіжну збірну України, а до цього працював помічником головного тренера Олімпіка В'ячеслава Шевчука.

На своєму новому місці Ротань змінив Юрія Гуру, під керівництвом якого Олександрія набрала 24 очки після 13 турів та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.