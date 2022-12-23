Україна

Михайло Шестаков гратиме у клубі й надалі.

Нещодавно з'явилася інформація, що шляхи Вереса і Сергія Шестакова розійшлися до різні сторони. Втім, це аж ніяк не стосується його брата-близнюка Михайла — він залишається у колективі з Рівного й надалі.

У п'ятницю рівненський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нової угоди з 32-річним нападником. Вона буде розрахована до кінця червня 2024 року.

Зазначимо, що Михайло виступає складі "червоно-чорних" з лютого 2019 року, а протягом певного часу навіть носив капітанську пов'язку.

У складі Вереса Шестаков провів 86 матчів і забив 38 м'ячів. Статистика форварда у нинішньому сезоні — 2 голи у 10 поєдинках. Наразі команда Юрія Вірта посідає десяту сходинку у таблиці.

Нагадаємо, раніше рівненці оголосили про трансфер Дениса Балана.