Україна

Троє футболістів залишають рівненський Верес

Роман Мірошник, Михайло Сергійчук і Сергій Шестаков залишають рівненський Верес. Про це повідомляється на офіційному сайті народного клубу.

Роман Мірошник до народного клубу приєднався влітку 2020 року. За Верес захисник відіграв 51 матч, забив 2 голи.

Михайло Сергійчук - вихованець рівненського Вереса. У складі червоно-чорних нападник дебютував у шістнадцятирічному віці у чемпіонаті Другої ліги сезону 2007/2008.



За Верес Михайло Сергійчук зіграв у 135 матчах у чемпіонаті, Кубку України та Кубку Другої ліги України. Забив 26 голів. Здобув бронзові медалі Першої ліги чемпіонату України 2016/2017 та золоті медалі Першої ліги чемпіонату України 2020/2021. А також 51 поєдинок та 8 голів — в Українській Прем'єр-лізі. У поточному сезоні Михайло Сергійчук забив за рівнян один гол у 14 поєдинках УПЛ.



Сергій Шестаков у Вересі — з червня 2021 року. За цей час він відіграв за команду 9 матчів у чемпіонаті та Кубку України. Тривалий час футболіст провів у лазареті через важкі травми.



У сезоні 2021/2022 Сергій Шестаков зіграв за Верес у двох матчах чемпіонату Української Прем'єр-ліги та одному поєдинку Кубку України. У нинішньому сезоні футболіст виходив на поле у футболці народного клубу ще 6 разів.

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