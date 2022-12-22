Україна

Правий захисник приєднався до рівненців.

Рівненський Верес оголосив про підписання півторарічного контракту з правим захисником Денисом Баланом. Футболіст приєднався до "червоно-чорних" на правах вільного агента.

Першу половину минулого сезону Балан провів у Кривбасі. Після початку повномасштбної війни, який криворіжці застали на зборах у Туреччині, Денис перебрався до чеського Таборско. Після кількох місяців у Чехії Балан переїхав до сусідньої Словаччини, де виступав у складі Злате Моравце.

20 жовтня уродженець Одеси і колишній гравець Динамо-2 залишив Злате і певний час перебував без клубу.

Нагадаємо, нещодавно Верес залишило троє футболістів.

Зазначимо, що наразі рівненський колектив перебуває на десятій сходинці УПЛ.