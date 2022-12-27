Україна

Керманич "гірників" готовий до психологічного тиску в донецькому клубі.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про те, як справляється з тиском та стресом після переходу в стан "гірників".

"Найвищий рівень – це максимальний стрес. Якщо ти не готовий до того стресу, до критики, то краще займайся іншою роботою.

При всій повазі до працівників McDonald's, але якщо ти не готовий до стресу, то йди працювати в McDonald's. Але у працівників McDonald's теж є стрес, бо в них також є бос, який впливає на них та вимагає від них.

Робота в великому клубі – це відповідальність та маса вимог. Від керівництва, вболівальників... Щоб ти зрівнявся зі статусом клубу, а статус Шахтаря в Європі – максимальний. Я зараз маю зовсім інші привілеї. Те, як поважають Шахтар, робить мене щасливим", – сказав Йовічевіч у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, раніше Ігор Йовічевіч висловився про вінгера своєї команди Михайла Мудрика.