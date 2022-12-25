Україна

Хорватський наставник "гірників" висловився про талановитого підопічного.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував прогрес Михайла Мудрика.

"Божий дар – мати в команді футболіста, який однією дією може вирішити долю гри. Тож це для нас – Божий дар. Своєю поведінкою, робочою етикою він нам допомагає вирішувати тактичні проблеми через свою техніку. Ми ж допомагаємо створити умови, щоб він міг отримати м’яч у певному просторі та бути ще небезпечнішим в атаці.

Тож мати футболіста, який думає, як стати найкращим у світі, – це лише на користь команді. Коли говориш із ним, то бачиш у його очах лише м’яч і мету, як стати краще. Він увесь час хоче бути найкращим – у їдальні, у тренажерному залі, на тренуванні. Коли всі закінчили заняття й пішли, а він і далі б’є по воротах з точки в точку, вдосконалюючи свою техніку та удар. І ми хочемо йому допомогти.

Зараз я вимагаю від нього грати 90 хвилин, щоб давати користь команді своїми діями, хоч він має вже щонайменше два роки грати на такому рівні. У свої майже 22 роки він уже повинен мати 100 матчів за першу команду, а не 20", — цитує хорватського фахівця офіційний сайт Шахтаря.

Раніше Йовічевіч підбив підсумки першої половини сезону-2022/23.