Україна

Фінансування полтавського клубу продовжиться.

Віцепрезидент полтавської Ворскли Олег Лисак прокоментував перспективи клубу на новий, 2023 рік.

"Маємо меседж від нашого головного інвестора про затвердження бюджету на прийдешній рік. Всі команди зі структури Ворскли матимуть повноцінне забезпечення та всі умови для реалізації турнірних завдань наступного року. Варто зазначити, що у такий важкий час клуб, за підтримки нашого почесного президента Костянтина Жеваго, має змогу повноцінно жити і розвиватися.

Ми живемо тут і зараз, і повинні орієнтуватися в просторі. Війна накладає важкий відбиток на всіх. Тож, доведеться і нам дещо розвантажити відомість. Футболістам, які не стали основними за перше півріччя керівництво клубу не чинитиме перепон у пошуках нових команд. Це дасть шанс проявити себе нашій талановитій молоді. Нам вдалося активно попрацювати на трансферному ринку влітку. Тому не безпідставно розраховуємо на те, що головному тренеру Віктору Скрипнику вдастся якомога швидше використати весь наявний кадровий потенціал.

Нікому зараз легко не буде. Дороговартісних трансферів також чекати не доводиться. Є бажання підсилити окремі позиції та усебічно сприяти розвитку своїх вихованців", — сказав Лисак.

На перерву команда під керівництвом Віктора Скрипника пішла на 9 позиції, маючи у своєму активі 18 очок після 15 матчів.