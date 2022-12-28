Україна

Ексдепутат та бізнесмен не повертався на територію України впродовж трьох останніх років.

По запиту України на французькому гірськолижному курорті Куршевель затримали українського бізнесмена та колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, який за сумісництвом є почесним президентом футбольного клубу Ворскла Полтава.

"За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго в елітному курорті Куршевель.

На виконання ухвали суду щодо тримання під вартою підозрюваного, працівники Бюро у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора провели величезну роботу.

Серед іншого, слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.

У підсумку, на підставі отриманої слідством інформації, 27 грудня в одному з готелів Куршевелю представники кримінальної поліції Французької Республіки затримали акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

Сьогодні заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

На цей час готується необхідний пакет документів для його екстрадиції з Французької Республіки в Україну.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", — сказано на офіційному сайті Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у вересні 2019 року ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та Кредит" через офшорні компанії в період з 2007 по 2014 рік. Бізнесмена оголосили у розшук. З того моменту в Україну він не повертався.

Також зазначимо, що за версією Forbes, Константин Жеваго є п'ятою найбагатшою людиною України, статки якої оцінюються в 1,4 мільярда доларів США.