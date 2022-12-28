Україна

Наразі команда Кучера лідирує у турнірній таблиці УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визнало головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера найкращим наставником 2022 року в УПЛ.

Рейтинг найкращих фахівців чемпіонату України визначався п'ятьма критеріями: номінальний результат команди, труднощі у вишикуванні та керуванні підопічними, майстерність в роботі з кадрами, тренерська майстерність та накопичувальний критерій.

Кучер отримав середній показник 4,52, що є найкращою оцінкою.

Друге місце у рейтингу посів наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч (4,40), а трійку найкращих доповнив Патрік ван Леувен із Зорі (4,34).

Після 14 ігор Дніпро-1 набрав 35 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар йде на другому місці, маючи 30 очок після 13 ігор, а у Зорі 28 балів після 15 матчів та четвертий рядок. Між ними Динамо – 30 очок після 15 зустрічей.