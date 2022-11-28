Україна

Дніпро-1 провів заключний поєдинок УПЛ в 2022 році.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував підсумки заключного матчу року, в якому спортклубівці у гостях зіграли з Кривбасом.

"Хочу, звичайно, подякувати Збройним силам України за те, що ми зуміли провести перше коло нашого чемпіонату.

Також вітаю Кривбас з перемогою. Щось особливого по грі казати немає чого. Звичайно, що було важке поле, а хто більше бажав, той і переміг. Суперник намагався грузити м’яч вперед і скористався своїми моментами. Важка гра була, але це футбол.

Звичайно, хочеться, щоб ми грали у футбол, а не так, щоб хлопці, котрі подають м’ячі, не хочуть їх нам віддавати.

Давайте вчити хоча б дітей, щоб у майбутньому ми на великих аренах щось здобували і наша збірна грала, а не ховалася від м’яча, і саме грала у футбол. Дуже дякую", — наводить слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.