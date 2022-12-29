Україна

Румунський наставник прокоментував ситуацію із гравцями.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, чи хтось з гравців відмовлявся грати за київське Динамо через початок агресії з боку країни-терориста.

"У гравців є шанс виконати неймовірну роботу, вони емоційно залучені, вони повністю беруть участь у процесі, й їхня активність на полі та за його межами компенсує ті ситуації, через які вони проходять".

"У деяких батьки знаходяться в окупованих зонах, це, звичайно, дуже важко, але іншого виходу, окрім як продовжувати, немає. У нас не було футболістів, які казали б, що не можуть грати".

Також нещодавно з'явилася інформація, що Севілья може орендувати вінгера киян Вітіньйо.