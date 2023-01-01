Україна

УАФ поки що офіційно не оголосила про майбутнє українського фахівця на посаді керманича головної команди країни.

У Олександра Петракова, який обіймає посаду головного тренера національної збірної України, завершився чинний контракт із Українською асоціацією футболу.

Нагадаємо, що 65-річний фахівець очолив головну команду країни 17 серпня 2021 року у якості в.о., а вже 17 листопада він підписав зі збірною України повноцінний контракт.

На даному етапі УАФ не оголошувала на офіційному рівні ні про продовження угоди з Петраковим, ні про припинення з ним співпраці.

У контракті українського спеціаліста з Українською асоціацією футболу є опція про продовження співпраці ще на один цикл.