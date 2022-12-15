Україна

Сергій Станіславович розповів про перемовини щодо роботи в збірній України.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров розповів, чи є шанс, що він очолить національну збірну України.

"Прилітав до Києва, аби провести переговори щодо мого призначення головним тренером збірної України? Тут немає що коментувати. Зараз я тренер Аль-Айна. Перемовини завжди якісь ведуться. Я зосереджений на цій роботі, але завжди казав, що якщо буде інтерес від збірної – я завжди радий працювати в Україні, для свого народу. Якщо буде можливість, із задоволенням працюватиму в Україні.

Я не читаю так багато ЗМІ. Я зосереджений на своїй роботі та сім’ї, не так часто читаю якісь висловлювання. Іноді друзі телефонують та питають про щось. Робота журналістів – завжди щось говорити. Якісь скандальні або ж сенсаційні статті викидати", – розповів Ребров на YouTube-каналі Анни Ребрової.

Нагадаємо, Ребров отримав нагороду найкращому тренеру чемпіонату ОАЕ минулого сезону.