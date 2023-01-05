Україна

Гравець підписав угоду на два роки.

Український нападник Максим Луньов вирішив розпочати 2023 рік із різких змін у власній кар’єрі професійного футболіста, залишивши склад луганської Зорі, за яку виступав із 2017 року.

Однак період перебування в статусі вільного агента для 24-річного виконавця був нетривалим через зацікавленість криворізького Кривбасу в його послугах.

Новачки цьогорічного розіграшу української Прем’єр-ліги запросили вихованця Нікополю-98, Електрометалургу-НЗФ та дніпровського Дніпра до себе на дворічний контракт, передавши йому при цьому в користування №14 на футболці.

У складі Зорі Луньов за п’ять із половиною років відіграв 114 матчів, забивши чотири голи та віддавши дев’ять гольових передач.

У поточному сезоні Максим 11 разів з’являвся на полі (188 хвилин).