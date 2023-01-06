Україна

Футболіста вже прибрали із заявки клубу.

Воротар Ворскли Олександр Ткаченко залишив клуб. Його вже немає у заявки полтавчан на сайті УПЛ.

Як повідомляє портал Transfermarkt, 29-річний футболіст з 1 січня 2023 року більше не є гравцем українського клубу.

Ткаченко захищав кольори Ворскли 10 років. За цей час він зіграв 54 матчі, пропустив 73 м'ячі і видав 14 матчів "на нуль".

Також він встиг пограти на юнацькому рівні за Шахтар та Динамо, а у 2017 році виступав за Гірник-Спорт на правах оренди.