Україна

Football.ua розповідає про переходи донецької команди під час зимового трансферного вікна.

З 1 січня у європейському футболі відкривається трансферне вікно, внаслідок чого клуби можуть оновити свій склад, підписавши чи продавши певних виконавців.

В Україні клуби можуть реєструвати новачків із 30 січня по 1 березня.

Football.ua пропонує ознайомитися із зимовими переходами донецького Шахтаря.

Трансфери Шахтар Донецьк

"Гірники" встигли вже оформити один перехід, підписавши грузинського захисника.

Кого Шахтар підписав?

Наразі донецький клуб підписав 21-річного Гочолейшвілі, а також повернувся з оренди Майкон.

- Гіоргі Гочолейшвілі (з. Сабуртало, повноцінний трансфер);

- Майкон (п. Корінтіанс, повернувся з оренди).

Хто залишив Шахтар?

У перші дні трансферного вікна Майкон формально повернувся до Шахтаря, проте продовжить виступати за Корінтіанс. Це орендна угода на один рік.

- Майкон (п. Корінтіанс, вирушивши в оренду на рік).

Чутки про трансфери Шахтаря

У центрі уваги – майбутнє Михайла Мудрика. Чи відпустять "гірники" свою головну зірку до одного з провідних європейських топ-клубів?

На даний момент на Мудрика претендують Арсенал та Челсі. Українець схиляється до переходу до складу "канонірів", а "сині" готові перебити будь-яку пропозицію команди із Північного Лондона.