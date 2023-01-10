Football.ua розповідає про переходи донецької команди під час зимового трансферного вікна.
Фото: ФК Шахтар
10 січня 2023, 11:30
З 1 січня у європейському футболі відкривається трансферне вікно, внаслідок чого клуби можуть оновити свій склад, підписавши чи продавши певних виконавців.
В Україні клуби можуть реєструвати новачків із 30 січня по 1 березня.
Football.ua пропонує ознайомитися із зимовими переходами донецького Шахтаря.
Трансфери Шахтар Донецьк
"Гірники" встигли вже оформити один перехід, підписавши грузинського захисника.
Кого Шахтар підписав?
Наразі донецький клуб підписав 21-річного Гочолейшвілі, а також повернувся з оренди Майкон.
- Гіоргі Гочолейшвілі (з. Сабуртало, повноцінний трансфер);
- Майкон (п. Корінтіанс, повернувся з оренди).
Хто залишив Шахтар?
У перші дні трансферного вікна Майкон формально повернувся до Шахтаря, проте продовжить виступати за Корінтіанс. Це орендна угода на один рік.
- Майкон (п. Корінтіанс, вирушивши в оренду на рік).
Чутки про трансфери Шахтаря
У центрі уваги – майбутнє Михайла Мудрика. Чи відпустять "гірники" свою головну зірку до одного з провідних європейських топ-клубів?
На даний момент на Мудрика претендують Арсенал та Челсі. Українець схиляється до переходу до складу "канонірів", а "сині" готові перебити будь-яку пропозицію команди із Північного Лондона.