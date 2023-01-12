Футболісти пройшли планове медобстеження.
Денис Гармаш, Динамо
12 січня 2023, 11:25
Футболісти київського Динамо 12 січня вийшли з відпустки та пройшли планове медобстеження. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Раніше повідомлялось, що початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини.
На турецькому зборі тренерський штаб Динамо запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.
Зокрема команда Мірчи Луческу повинна зіграти проти словенського Марібору 1 лютого.
Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський став одним з асистентів головного тренера Динамо Мірчі Луческу.