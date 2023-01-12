Україна

Футболісти пройшли планове медобстеження.

Футболісти київського Динамо 12 січня вийшли з відпустки та пройшли планове медобстеження. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Динамівці вийшли з відпустки та пройшли планове медобстеження 🩺🏥



Сьогодні завершилася відпустка у гравців першої команди київського «Динамо». ✅ pic.twitter.com/n0riqf44yX — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 12, 2023

Раніше повідомлялось, що початок підготовки до другої половини сезону пройде на клубній базі у Віті-Литовській, а 20 січня команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Туреччини.

На турецькому зборі тренерський штаб Динамо запланував повноцінний тренувальний процес і проведення ряду контрольних матчів.

Зокрема команда Мірчи Луческу повинна зіграти проти словенського Марібору 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що Олександр Шовковський став одним з асистентів головного тренера Динамо Мірчі Луческу.